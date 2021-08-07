Нелегальные мигранты получат по €300 от литовских властей

Власти Литвы заплатят нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, согласившимся вернуться на родину, по €300. Об этом в эфире радио LRT заявила директор департамента миграции при литовской полиции Эвелина Гудзинскайте.

«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере €300», — сказала Эвелина Гудзинскайте.

Она уточнила, что пособие будет единовременным. Так, если мигрант, получивший €300 вернется в Литву, его снова выдворят с территории страны, но в этот раз без выплаты.

В начале августа 2021 года Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» государственной границы.