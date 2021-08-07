Напавший на пассажиров поезда в Токио объяснил, зачем хотел убить «счастливых женщин»

Мужчина, который ранее напал на попутчиков в пригородном поезде, объяснил свой мотив. 36-летний подозреваемый пришел в ярость, увидев «счастливых женщин», сообщает «Би-би-си».

По словам нападавшего, он хотел убить женщин в общественном транспорте, якобы выглядевших «счастливыми». Одна жертва, студентка, получила серьезные ранения, в то время как другие получили менее серьезные травмы.

В Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, действуют жесткие меры безопасности.

Мужчина напал на пассажиров поезда около станции Сейджогакуэн в пятницу, 6 августа.

После нападения поезд был остановлен машинистом из-за шума, доносившегося из вагонов.

По данным следователей, подозреваемый выскочил на рельсы и скрылся. В скором времени злоумышленник зашел в круглосуточный магазин, сказав сотрудникам, что это он напал на людей в поезде. По словам мужчины, «он устал убегать».

Девять из 10 раненых при нападении доставили в медучреждение.

Позднее телеканал TBS сообщил, что полиция задержала преступника.