Жители Калининградской области столкнулись с нашествием змей

Жители поселка Березовка пожаловались властям Калининградской области на нашествие змей. Об этом сообщает местный телеканал «Каскад».

«Шла из магазина, вижу — дырка большая. Я туда заглянула — дыра открытая, то ли собаки раскопали, то ли что, не знаю. И вот, две змеищи лежали! <...> А когда уже ребята стали «шебаршить», а у них там гнездо! Я столько яиц в курятнике не видела!» — рассказала сельчанка Лидия Сенюкова.

Люди, по их словам, отбиваются от пресмыкающихся лопатами. Больше всего они боятся за детей, которые гуляют рядом со змеиными гнездами. Так продолжается уже два месяца.

Жители Березовки обратились за помощью в региональное правительство. В поселок приехали сотрудники Калининградского зоопарка: главный герпетолог террариума Александр Хлевтов и директор Светлана Соколова. Биологи не нашли змей — вероятно из-за плохой погоды — и оценивать их опасность пришлось по фотографиям и видео.

Оказалось, что большинство заполонивших Березовку змей — безобидные ужи. Однако на одном видео была запечатлена большая гадюка.

Ранее сообщалось, что Флориде угрожает нашествие «змей-пенисов» длиной 150 см.