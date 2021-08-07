В морге Нижнего Тагила родственникам выдали чужое тело

В морге Нижнего Тагила родственникам выдали тело чужого мужчины. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

На прощание из морга привезли закрытый гроб с окошком из-за того, что человек умер от коронавируса.

«В какой-то момент к нам закралось смутное сомнение, что это не наш дедушка. Мы смотрим с бабушкой и понимаем, что мы совершенно другого цвета рубашку ему отправили! И в итоге мы все-таки решили настоять на том, чтобы при нас вскрыли гроб, дабы удостовериться, что тут нет какой-либо ошибки», — рассказала родственница погибшего Светлана.

Когда гроб открыли, стало понятно, что там лежит тело незнакомого человека. Позже выяснилось, что в морге перепутали двух людей из-за созвучных фамилий.

Ранее сообщалось, что в подмосковном морге нашли забытые тела.