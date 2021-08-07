Американец оказался в одной камере с насильником сестры и убил его

Жителя Вашингтона, который забил насмерть изнасиловавшего его сестру сокамерника, приговорили к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Шейн Голдсби сел в тюрьму за то, что пытался скрыться от полицейских. Соседом по камере 26-летнего мужчины оказался 70-летний Роберт Мангер, отбывавший 43-летний срок за преступления сексуального характера против детей. Сестра Голдсби была одной из жертв Мангера.

Голдсби напал на насильника и избил до потери сознания. Через три дня Мангер скончался в тюремной больнице, а нападавшего впоследствии осудили на 24 года лишения свободы.

«У меня столько всего творится в голове <...>Я был нестабильным в тот момент <...> Я приближался к этому моменту, потому что [Мангер] все время хотел рассказать мне подробности о том, что произошло, что он сделал — о фотографиях и видео, на которых он делал все это. Это накопилось», — сказал Голдсби в интервью телеканалу KHQ.

Он добавил, что много раз просил перевести его в другую камеру, но администрация тюрьмы игнорировала его обращения.

Во время расследования убийства выяснилось, что сотрудники исправительного учреждения не подозревали о связи между Мангером и Голдсби — его сестра, указанная в списке жертв насильника, носит другую фамилию.

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