Жена летчика Ярошенко сообщила, что он не получает медпомощи в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме в Коннектикуте, не получает медицинскую помощь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на жену россиянина Викторию Ярошенко.

По ее словам, визит местного врача в июле к мужу был «разовой акцией».

«Больше к Константину никто не приходил, никуда не вызывали. Видимо, это была разовая акция со стороны тюремного начальства», — сказала женщина.

Ранее российский летчик неоднократно жаловался на состояние здоровья. Как сообщила Виктория Ярошенко, у супруга есть проблемы с артериальным давлением. Также он жаловался на сильные зубные боли.

Ранее стало известно, что жена и дочь Ярошенко направили президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену просьбу о помиловании летчика.

Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Он отбывает срок в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.