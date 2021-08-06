Уголовное дело о халатности завели в связи с убийством семьи в Хакасии

Сотрудников полиции из Ширинского района заподозрили в халатности, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Работники МВД должны были взять под надзор освободившегося жителя села Джирим, сообщается на сайте СК России по региону.

По информации следователей, из-за отсутствия внимания силовиков к Федору Панову могла и произойти трагедия. Мужчина убил всю семью женщины, не захотевшей с ним продолжать отношения.

К жителю Ширинского района, который освободился 10 февраля 2021 года из мест лишения свободы в Республике Тыва, должен был применяться административный надзор (в течение трех лет). Однако меры профилактики со стороны полицейских не соблюдались.

«Вследствие халатного бездействия должностных лиц ОМВД России по Ширинскому району повлекло наступление тяжких последствий в виде убийства семьи из пяти человек», — уточнили в Следственном комитете.

Утром 5 августа 35-летний житель села Джирим Ширинского района из-за того, что его приятельница не захотела продолжать с ним отношения, в момент ее отсутствия пришел в дом ее семьи и ранил ножом 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, 8-летнюю внучку и 58-летнего брата сожителя. От полученных ран все потерпевшие скончались на месте.

Ранее убийца семьи из Хакасии дал признательные показания.