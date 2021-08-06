Датский священник убил жену и растворил ее тело в кислоте

Датский приходской священник был приговорен к 15 годам за убийство своей жены, сообщает британская газета inews.

По данным издания, 45-летний Томас Готтхард ударил и задушил 43-летнюю супругу Марию Фром Якобсен, а после растворил ее тело в кислоте. Он признался в убийстве, заявив, что его методы повторяют эпизод американского сериала «Во все тяжкие».

«Она не заслужила этой участи. Я виновен во лжи и обмане всех вас. Я был настоящим подонком. Я отправил свою жизнь во тьму, где хочу остаться. Никто не должен меня жалеть», — заявил Готтхард.

Мужчина также признался, что пошел на такой шаг, потому что начал отношения с другой женщиной, в которую был «безумно влюблен», и опасался, что развод вызовет проблемы с его детьми.

О пропаже Якобсен сообщила ее сестра, а Готтхард первоначально сказал полиции, что она вышла из дома в подавленном состоянии, оставив свой телефон и банковские карты. Три недели спустя его поместили под стражу после того, как следователи обнаружили в доме пары соляную кислоту.

Ранее в Кабардино-Балкарии женщина призналась, что убила и сожгла мужа 10 лет назад.