Прокуратура проверяет видео с голым ребенком, купающимся в луже

Прокуратура Новгородской области начала проверку после публикации в соцсетях видео с голым ребенком в луже, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ролик снят на Нехинской улице в Великом Новгороде. На кадрах видно, как голый ребенок ползает в луже воды под дождем, а рядом с ним стоит женщина под зонтом. Очевидцы отмечают, что на видео мама ребенка.

В ведомстве заявили, что ситуация находится на контроле исполняющего обязанности прокурора области.

«Будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей. При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мальчика унесло сильным потоком дождевой воды, когда он пытался добраться до суши. На кадрах, появившихся в сети, видно, как ребенок пробует перейти подтопленную дорогу. Однако течение было настолько сильным, что он не удержался и упал под напором воды. Ему пытались помочь другие дети, но вода слишком быстро унесла упавшего.