Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек рассказал на видео о мотиве преступления

Житель поселка Джирим в Хакасии Федор Панов, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек, рассказал следователям, почему совершил преступление. Видео следственных мероприятий опубликовала kp.ru в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых на месте убийства, мужчина объясняет следователям, как все происходило, и отвечает на вопрос, что стало причиной его поступка. По его словам, он сделал это «на почве ревности».

Ранее родственница обвиняемого, до этого судимого за убийство и грабеж, рассказала, что он и его бывшая девушка встречались около трех месяцев. После преступления Панов позвонил ей и заявил: «я всю твою семью убил».

По словам родственницы, обвиняемого еще в детстве бросила мать, из-за чего у него были проблемы с психикой. После выхода из тюрьмы он пытался устроиться на работу, однако у него ничего не получилось.

Преступление произошло в селе Джирим Ширинского района Хакасии. По данным следователей, тела жертв были обнаружены в их доме. В числе убитых — 56-летняя хозяйка дома Светлана И., ее муж, 58-летний Владимир Х., 19-летний сын хозяйки, брат-близнец супруга и восьмилетняя внучка Светланы. На телах обнаружены колото-резаные ранения. Следователи возбудили уголовное дело по статьям ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего). В СК сообщали, что мотивом мог стать отказ его приятельницы продолжать с ним отношения.