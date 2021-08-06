Адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега

Побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре был совершен при помощи гаечного ключа, который мог пронести адвокат задержанных или сотрудники СИЗО. Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов телеканалу «Звезда» на основе своего опыта работы с задержанными.

«Бывает так, что адвокаты действительно проносят в ИВС и сотовые телефоны, и гаечный ключ можно пронести — если бы я хотел пронести, я бы его пронес. Несмотря на то что на входе адвокатов проверяют металлоискателем, без проблем можно его пронести. Я не исключаю того, что это могли быть работники СИЗО», — заявил адвокат.

Он выразил уверенность в том, что сотрудники изолятора были замешаны в произошедшем, так как, по его словам, «просто так убежать не получится».

После инцидента представители Следственного Комитета задержали двух сотрудников ИВС в Истре по уголовному делу о превышении полномочий в связи с побегом пятерых заключенных. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что у беглецов были сообщники на свободе, которые помогли им организовать побег: передали инструменты, с помощью которых была открыта дверь, помогли скрыться из ИВС, а, возможно, из Истры, сообщили информацию о режиме работы сотрудников ИВС и полицейских патрулей, а также оказали иное содействие.

Утром 6 августа прокуратура по Московской области сообщила, что организовала проверку по факту побега из изолятора временного содержания (ИВС) в городском округе Истра пяти подсудимых. Один из сбежавших, 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, является обвиняемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова в 2020 году.