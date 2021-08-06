СМИ: провода камеры на здании ИВС в Истре перерезали

Провода камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре, откуда ранее сбежали заключенные, перерезаны. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В публикации утверждается, что на ИВС установлена камера видеонаблюдения, которая направлена непосредственно на ворота здания.

Корреспондент издания отмечает, что несколько проводов возле камеры перерезаны, а некоторые — замотаны изолентой. Работает ли камера и удалось ли заснять момент побега заключенных — неизвестно.

Ранее стало известно, что у заключенных, сбежавших из ИВС в Истре, на свободе были сообщники, которые помогли им организовать побег.

Утром 6 августа прокуратура по Московской области сообщила, что организовала проверку по факту побега из изолятора временного содержания (ИВС) в городском округе Истра пяти подсудимых. Один из сбежавших, 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, является обвиняемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова в 2020 году.

По информации СК, во время побега заключенные воспользовались гаечным ключом. Как именно этот инструмент попал к ним, не уточнялось. В настоящее время сбежавших разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве.