Врач назвал еще одно преимущество вакцинации от COVID-19

Организм вакцинированных пациентов лучше реагирует на иммуностимулирующие лекарства после заражения коронавирусом. Такое мнение высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с Ura.ru.

»… пациенты, которые вакцинировались от COVID-19, в разы реже доходят до больничного стационара <…> иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался», — рассказал Тимаков.

Эксперт отметил, что это не доказано научными исследованиями, но подтверждается преаналитикой среди медиков. Можно точно утверждать, что вакцинация благотворно влияет на лекарственную терапию заболевших. С таким мнением согласен и врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены», — заключил эксперт.

Ранее внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявлял, что никаких обострений болезней после вакцинации у людей обнаружено не было.