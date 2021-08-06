ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для поездок за рубеж

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил, что поездки за рубеж не должны быть обусловлены требованием обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Яшаревич подчеркнул, что основанием для такой позиции является то, что пока в мире отсутствует равный доступ к вакцинам от COVID-19, не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении людей, у которых нет такого доступа.

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — сказал Яшаревич.

Он добавил, что организация поддерживает реализацию и введение «цифровой сертификации вакцин и работает над технологическими решениями, касающимися взаимодействия между используемыми сейчас сертификатами».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за коронавирусной инфекции.

Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за коронавирусной инфекции.