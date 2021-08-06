Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Газпроме» заявили, что выясняют причину аварии в Новом Уренгое 14:09
Попова: требований носить маски на улице нет, если это не массовое мероприятие 14:07
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с россиянами в Турции 14:01
Президент «Барселоны»: нет никаких шансов, что Месси останется в клубе 13:56
В Международной федерации волейбола выступили с заявлением по допингу... 13:49
Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму 13:45
Прилепин будет судиться с Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram 13:45
Опубликовано видео признаний Тесака в убийствах 13:43
Российский призер Игр-2020 рассказал о поддержке из Луганска и Донецка 13:41
В Собиборе найдены скелеты десяти убитых нацистами евреев 13:41

ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для поездок за рубеж

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил, что поездки за рубеж не должны быть обусловлены требованием обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Яшаревич подчеркнул, что основанием для такой позиции является то, что пока в мире отсутствует равный доступ к вакцинам от COVID-19, не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении людей, у которых нет такого доступа.

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — сказал Яшаревич.

Он добавил, что организация поддерживает реализацию и введение «цифровой сертификации вакцин и работает над технологическими решениями, касающимися взаимодействия между используемыми сейчас сертификатами».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за коронавирусной инфекции.

Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за коронавирусной инфекции.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сломали форточку, сбили замки и ушли. Все о побеге пятерых подсудимых из изолятора в Истре
После побега из истринского ИВС задержан майор полиции
На 99% точно: кто перенесет COVID-19 бессимптомно
Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение коронавируса
«Фонтан бил, есть и будет». Шойгу ответил Зеленскому одесским анекдотом
Министр обороны РФ ответил шуткой на слова Зеленского о Крыме
Арестован обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии
В Госдуме предложили ввести на Играх дисциплину «трансгендерный спорт»
Опубликовано видео признаний Тесака в убийствах
В Международной федерации волейбола выступили с заявлением по допингу у бразильянки на Играх
Новости и материалы
В «Газпроме» заявили, что выясняют причину аварии в Новом Уренгое
Попова: требований носить маски на улице нет, если это не массовое мероприятие
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с россиянами в Турции
Президент «Барселоны»: нет никаких шансов, что Месси останется в клубе
Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму
Прилепин будет судиться с Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram
Российский призер Игр-2020 рассказал о поддержке из Луганска и Донецка
В Собиборе найдены скелеты десяти убитых нацистами евреев
«Самая одинокая медведица в мире» умерла после освобождения из украинского цирка
СК опубликовал кадры из ИВС в Истре, откуда сбежали пять подсудимых
На Украине предложили переименовать русский язык в «московский»
Бородина развелась с Омаровым после шести лет брака
Руководителя информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России в Кабуле
Найдено лекарство, способное замедлить распространение COVID-19
Дежурный по истринскому изолятору задержан по подозрению в превышении полномочий
Мишустин сообщил об увеличении расходов на выплаты медработникам
В МИД оценили отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Автобус со студентами перевернулся в Бурятии
Все новости
Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России
MV Motors запустила в продажу электрический вариант «УАЗ Хантер»
Лебединая песнь лета. Москву ждут гроза и окончание купального сезона
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
14-й день Олимпиады: Россия взяла три медали. LIVE
Велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали для России 61-ю награду
В сеть утекли данные банковских карт. В зоне риска миллион клиентов
Хакеры из России слили в даркнет данные миллиона кредиток
Жить по средствам. Долговую нагрузку россиян сравнили с показателями развитых стран
В Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян
Световое эхо: астрономы увидели огромные кольца вокруг черной дыры
Ученые обнаружили «окольцованную» черную дыру
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях