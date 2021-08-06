Психолог назвала три болевые точки, на которые давят мошенники

Психолог Анастасия Лысакова рассказала в беседе с радио Sputnik о главных приемах мошенников, которые пытаются завладеть чужими деньгами.

Она уточнила, что «болевые точки» у каждого человека свои, однако есть и ряд стандартных тем, с которыми чаще всего работают злоумышленники. Для женщин это стремление создать семью.

«Разведенных женщин и женщин старше 35 или 40 лет часто приглашают в свадебные и брачные агентства, которые являются фейковыми. У них одна цель — это нажива, а не разрешение проблемы женщины», — рассказала психолог.

По словам Лысаковой, главное слабое место у российских мужчин — финансовый вопрос. Многие из них перестают мыслить здраво, когда им предлагают хорошо заработать.

«Многие хотят легких и быстрых денег. Именно поэтому основная категория граждан, которые попадают в зависимость от [азартных] игр — это мужчины. Это тоже является одной из сфер мошенничества», — объяснила психолог.

Одной из главных забот для мужчин и женщин старшего возраста является уход за своим здоровьем, продолжила психолог. И жулики этим активно пользуются.

«Звонят якобы из медицинской клиники и говорят, что обнаружили какую-то болезнь. Мошенники утверждают, что если купить у них дорогой препарат, то все будет излечимо. Тут многие готовы последнее отдать», — заключила Лысакова.

Ранее специалист по антикризисному управлению школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов рассказал, как мошенники могут украсть деньги при помощи информации, содержащейся в чеке.