В Австралии ищут выигравшего в лотерею $60 млн

Австралийская лотерея Powerball разыскивает победителя, который выиграл $60 млн — эта сумма стала одной из крупнейших в истории Австралии, сообщает The Daily Mail.

«В последний раз Powerball взлетал до таких высот в апреле, когда два победителя забрали домой по 40 миллионов долларов», — заявил представитель организатора лотереи Lott Мэтт Харт.

В следующий четверг, 12 августа, будет объявлен итог джекпота лотереи — $80 млн. Эта сумма станет крупнейшей в истории лотерейного движения страны.

Ранее житель Екатеринбурга потратил 500 рублей и стал миллионером.

Екатеринбуржец выиграл 10 млн рублей в государственной лотерее «Рапидо». Имя победителя пока не раскрыто, но, по данным издания URA.ru, мужчина потратил на билет 500 рублей.