Руководитель ВОЗ заявил, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — подчеркнул руководитель ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией».

Он добавил, что более 80% вакцин от COVID-19 были направлены в страны с высокими и средними доходами.

Глава ВОЗ рассказал, что с трудом обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, а системы здравоохранения перегружены из-за того, что «рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения».

Ранее стало известно, что по данным Университета Джона Хопкинса с начала пандемии коронавируса во всем мире зарегистрировано более 200 млн случаев заболевания.