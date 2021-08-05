Иракские авиалинии отменили рейсы в Минск на неделю

Иракские авиалинии заявили в четверг о приостановке на неделю авиарейсов в Минск, рейсов из Белоруссии в Ирак решение не коснется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на авиакомпанию Iraqi Airways.

«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе», — сообщили в авиакомпании.

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.

Ранее официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский заявил, что белорусские пограничники ночью нашли на границе с Литвой мигранта в очень тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи мужчина скончался.

Следственному комитету и прокуратуре республики было поручено в срочном порядке расследовать обстоятельства произошедшего, опросить местных жителей, найти родственников погибшего и помочь им забрать тело.

Отмечается, что расследование и ситуация в целом находятся на контроле Лукашенко.