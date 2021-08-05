Петербургские экоактивисты ищут помощи у Бьорк и Ди Каприо

В Петербурге активисты обратились к певице Бьорк и актеру Леонардо Ди Каприо с просьбой помочь спасти Финский залив. Об этом пишет «Подъем».

Неравнодушные граждане попросили знаменитостей повлиять на ситуацию со строительством Приморского универсально-погрузочного комплекса. По данным независимых экологов, новый порт нарушит экосистему и среду обитания балтийской нерпы.

При этом в пресс-службе городской администрации заявили, что «Приморский УПК» получил положительное заключение Главгосэкспертизы и комиссии экологической экспертизы.

Также там добавили, что любой гражданин вправе обратиться к международным защитникам экологии по волнующей проблеме.

Ранее активисты из Якутии обратились к Ди Каприо с проблемой лесных пожаров. Актер ответил, что попробует поговорить с якутскими властями и выяснить, чем можно помочь. Однако местное правительство попросило звезду не вмешиваться в проблемы региона.