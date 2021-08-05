Ростуризм оценил опасность пожаров в Греции для туристов

Очаги возгорания в Греции, по информации Ростуризма, сейчас расположены далеко от отелей и курортов, куда приезжают туристы из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Греции продолжаются обширные лесные пожары. По сообщению посольства России в Греческой Республике, лес горит на северной окраине Афин, а также на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов страны», — уточнили в организации.

Также основные туристические достопримечательности в настоящий момент продолжают работу в прежнем режиме.

Власти Греции посоветовали жителям столичной области Аттика, в том числе Афин, не выходить на улицу, держать окна и двери закрытыми.

Граждан России, отправившихся на отдых, призвали соблюдать бдительность, придерживаться рекомендаций правительства, а также не ездить в районы, где пожары в лесу.

Соотечественникам, готовящимся к поездке в Грецию, стоит учитывать сведения об очагах возгорания, планируя маршрут.

Ранее сообщалось, что в Греции жителей четырех поселений эвакуировали из-за лесных пожаров.