Трудовые мигранты для пребывания в России должны будут проходить дактилоскопию

Все трудовые мигранты в России, а также иностранцы, приехавшие на срок более 90 дней, с 29 декабря 2021 года должны будут проходить дактилоскопию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней», — сообщили в пресс-центре.

По данным замглавы МВД Александра Горового, мигранты в России в 2021 году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении правоохранителей. Он подчеркнул, что в нынешнем году число таких правонарушений увеличилось на 5%. На подобные нарушения общественного порядка полиция реагирует жестко, задерживает участников драк и привлекает их к ответственности, утверждает Горовой.

Ранее МВД сообщило, что в России незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.