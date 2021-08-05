Bloomberg: против штамма «дельта» COVID-19 может понадобиться новая вакцина

Новая вакцина может понадобиться для борьбы с более заразным штаммом «дельта» COVID-19, поскольку существующие препараты недостаточно эффективны. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, эффективность существующих вакцин упала до 49%. В связи с этим имеет смысл разработать новый препарат против штамма «дельта», так как нынешние не приносят существенного результата.

Ранее руководитель группы вирусологов в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что штамм «дельта» COVID-19 более заразен, но эффективность вакцинации против него также велика. По его словам, вакцина от нового штамма коронавируса не может предотвратить заражение на 100%, но более интенсивная массовая вакцинация уже существующими препаратами поможет справиться с быстрым распространением индийского штамма.

Также академик РАН объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом. По словам Арега Тотоляна, защищать от COVID-19 людей могут генетические особенности, высокий уровень лимфоцитов в крови или высокий уровень интерферона альфа. Он также заявил, что кодирующие иммунный ответ гены зависят от этнических факторов.