Адвокат назвал основания для проверок квартир

Правоохранительные органы могут прийти с проверкой в квартиру только при наличии веских оснований, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что при этом проверяющим нужны специальные документы – например, постановление на обыск. Он подчеркнул, что проверки жилых помещений закон «тщательно» регламентирует. В то же время для осмотра различных приборов учета энергоресурсов, а также их показаний, коммунальные службы должны предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней.

«Гражданин может не согласиться с датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — пояснил адвокат.

Управляющая компания имеет право на допуск в жилые помещения своего представителя в заранее оговоренное время, но не чаще одного раза в три месяца. Если стороны не смогли договориться о дате визита, и в квартиру пришли с проверкой, хозяин помещения может не впустить проверяющих. Однако далее в компании составят акт и обратятся в суд, который «с большой долей вероятности» пройдет в их пользу, и владельца обяжут допустить их в квартиру.

Сотрудники аварийно-спасательных служб не могут вламываться в жилье даже для устранения аварии, но платить за последствия аварии будет тот, кто препятствовал ее устранению.

Ранее депутаты Государственной думы предложили возложить на хозяев квартир ответственность за поведение гостей и съемщиков жилья, а также штрафовать соседей, которые шумят в ночное время (с 23:00 до 7:00), на сумму до 150 тысяч рублей.