В Кемеровской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 11 человек

Грузовой автомобиль «Хендай» и пассажирский вахтовый автобус, перевозивших работников одного из предприятий, столкнулись на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель грузовика слишком быстро двигался, не справился с управлением и столкнулся с попутным автобусом. Тот выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

«На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и 8 пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир. Все доставлены в медицинское учреждение. В общей сложности 11 человек доставлены в медицинское учреждение для обследования», — говорится в сообщении.

На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Прокопьевскому муниципальному округу. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины участников ДТП.

Накануне на 29-м км Боровского шоссе, на западе Москвы, столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль коммунальных служб. Автобус следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево. В момент происшествия в автобусе находились 30 человек. Более 10 человек обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, водитель автобуса при обгоне не справился с управлением, машину занесло и это привело к аварии.

После аварии был отстранен от должности начальник службы безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс». В ведомстве сообщили, что окажут помощь всем потерпевшим, «в том числе в оформлении страховых выплат».