Украинец выпил отравы от жуков, чтобы его супруга не ехала на заработки

Житель Волынской области выпил отравы от жуков для того, чтобы его жена не ехала за границу на заработки. Об этом сообщает газета «Волынь».

По информации издания, в результате 46-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

«С тяжелым отравлением мужчину доставили в реанимационное отделение КП «Гороховский многопрофильная больница», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что медики смогли вернуть вернуть его к жизни.

Ранее сообщалось, что в Красноярске девушка впала в кому и умерла, выпив красного сухого вина.

До этого гастроэнтеролог-нутрициолог Алина Губанова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как избежать пищевого отравления во время отпуска.