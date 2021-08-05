В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях лечения пациентов с «дельта»-штаммом

Заразившиеся «дельта»-штаммом коронавируса люди чаще болеют в тяжелой форме, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым – у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы», — рассказали в ведомстве.

Лечение таких пациентов, по оценке Роспотребнадзора, «более сложное и продолжительное». Среди симптомов этого варианта COVID-19 как «классические» проявления, такие как кашель, потеря обоняния и вкуса, лихорадка, так и симптоматика, более присущая ОРВИ и кишечной инфекции. В частности, головные боли, диарея, боли в горле, насморк, реже тошнота.

Наиболее уязвимыми перед новой разновидностью вируса, отметили в ведомстве, стали люди в возрасте 14-29 лет. Это связано с тем, что они часто передвигаются на общественном транспорте и обладают большим количеством контактов.

«При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии коронавируса во всем мире зарегистрировано более 200 млн случаев заболевания. Большинство случаев COVID-19 было зафиксировано в США (более 35 млн), Индии (31,8 млн), Бразилии (20 млн), России (6,27 млн), Франции (6,27 млн) и Великобритании (почти 6 млн).

Ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, в последние недели регистрируют увеличение числа заражений из-за распространения «дельта»--штамма — по оценкам специалистов, ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом в США может возрасти в августе до 140-300 тыс.