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Подавший сигнал тревоги самолет сел в аэропорту Казани

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил посадку в аэропорту Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани», — сообщил источник.

В аэропорту агентству подтвердили, что посадка прошла «в штатном режиме».

Ранее стало известно, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Екатеринбург — Москва, над Удмуртией подал сигнал тревоги и начал снижение. По данным сервиса Flightradar24.com, воздушное судно авиакомпании «Россия» провело в воздухе чуть больше часа.

Ранее самолет Boeing-737, на борту которого находились 162 пассажира и семь членами экипажа, совершил экстренную посадку в симферопольском аэропорту. Сообщалось также, что из-за экстренного приземления Boeing-737 в воздухе над Черным морем в зоне ожидания находились четыре самолета – по два рейса из Москвы и Петербурга. Вскоре эти самолеты также благополучно приземлились.

До этого самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Он получил разрешение приземлиться в Воронеже, однако принял решение садиться в московском аэропорту Домодедово для более оперативного решения технических проблем. По данным перевозчика, во время полета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

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