В США помиловали пару, которая встретила с оружием демонстрантов Black Lives Matter

Губернатор штата Миссури Майк Парсон помиловал пару, которая прошлым летом наставила оружие с фасада своего дома на группу проходящих демонстрантов, сторонников движения Black Lives Matter (BLM), сообщает National Public Radio.

Парсон помиловал Марка Макклоски, который в июне признал себя виновным в правонарушении был оштрафован на $750, и Патришию Макклоски, которая была оштрафована на $2000.

«Марк Макклоски... считает, что помилование оправдывает такое поведение», — заявил адвокат Джоэл Шварц.

Отмечается, что мужчина не стал извиняться после слушания и заявил, что «сделал бы это снова».

Объясняя свое поведение, пара Макклоски заявили, что они чувствовали угрозу со стороны протестующих, которые двигались мимо их дома в июне 2020 года, направляясь на демонстрацию перед домом мэра. Пара также сказала, что группа «вторглась на частную территорию».

Макклоски вышли на протестующих с оружием вечером 28 июня 2020 года. В руках у женщины был пистолет, а ее супруг вооружился ружьем. Стволы они направили на демонстрантов, желая защитить свой дом. Все происходящее засняли на видео, которое быстро разлетелось по Сети. Сам Марк позже объяснил, что боялся за свое жилище из-за того, что митингующие снесли ворота частного квартала и пробрались на закрытую улицу.

Возможной санкцией является лишение свободы на срок до 4 лет.

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении афроамериканцев.

В мае 2020 года полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему ногой на шею, после чего тот скончался. После убийства Флойда движение BLM получило особенно активную поддержку — bнцидент привел к масштабным протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать» — последние слова погибшего.

Экс-полицейский Дерек Шовин, виновный в смерти Флойда, получил 22,5 года тюрьмы. Родственники Джорджа Флойда разделились во мнении по приговору Шовину