СК начал проверку после отказа пустить ребенка с аутизмом в аквапарк

Следственное управление СК по Волгоградской области проведет проверку по факту сообщения о том, что семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав подростка по данному факту следственным управлением СК России по Волгоградской области организована доследственная проверка», — отметили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

3 августа на территорию водного развлекательного комплекса в городе Волжсикй не пустили семью с мальчиком-аутистом. Семья приехала в аквапарк из Астрахани, но на входе администратор отказался пускать мальчика, поскольку «ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории». Родители ребенка с инвалидностью написали заявление в прокуратуру. Директор аквапарка считает, что был прав, поскольку аквапарк является местом повышенной опасности.

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