Россиян предупредили об опасности самого популярного мессенджера

WhatsАpp стал самым популярным мессенджером у россиян, при этом он имеет высокую потенциальную опасность, заявили в Роскачестве.

По данным ВЦИОМ, на WhatsАpp остановили свой выбор 73% россиян, которые регулярно пользуются мессенджерами.

«Потенциально опасен в связи с угрозой фишинга: 83% всех фишинговых атак в мессенджерах по данным «Лаборатории Касперского» приходятся на WhatsApp», — заявили в ведомстве, уточнив, что это не единственная схема, используемая мошенниками в этом мессенджере.

В Роскачестве перечислили несколько видов популярных мошеннических схем — фишинговая ссылка якобы с «последней информацией о пандемии коронавируса», новых выплатах от государства, детали выгодной акции от известных компаний или, например, необходимость обновиться до последней версии приложения. Также есть «крючки» о выигрыше денег, где потом уже сами пользователям придется заплатить.

«Если вам неожиданно пришел файл или странная ссылка от знакомого человека, сперва удостоверьтесь, что это действительно он, а не злоумышленник, взломавший аккаунт. И всегда пользуйтесь антивирусом, который в большинстве случаев поможет предотвратить угрозу. Но даже он не дает стопроцентной гарантии, так что бдительность — прежде всего», — заявил заместитель руководителя Роскачества Алексей Куканов.

Ранее стало известно, что суд может оштрафовать WhatsApp на сумму до 6 млн рублей.