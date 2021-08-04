Климатологи прокомментировали прогноз о смертельных волнах жары в России

Климатологи прокомментировали прогнозы о том, что России угрожают смертельные волны жары, вызванные глобальным потеплением. Об этом сообщает РБК.

По словам заместителя директора Института физики атмосферы, члена-корреспондента РАН Владимира Семенова, Россию действительно ожидают опасные периоды жары, кроме того, они будут учащаться и станут более интенсивными.

Также он отметил, что летом прошлого года, во время аномальной жары в стране, медработники оценили дополнительную смертность в 56 тыс. человек.

Член-корреспондент РАН подчеркнул, что жара обостряет сердечно-сосудистые заболевания и теплые ночи также становятся стрессом для организма. При этом в крупных городах влияние такой погоды усугубляют загрязнения и пожары, добавил специалист.

По мнению научного руководителя Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН Игоря Мохова, любые отклонения от нормы чреваты, и даже к хорошим изменениям необходимо приспосабливаться.

Также Мохов заявил, что в ближайшие десятилетия тенденция к потеплению усилится.

Ранее климатолог Александр Чернокульский сообщил, что Россия станет одним из первых государств, которое столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.