Ученые назвали пять способов нормализовать режим дня

Ученые назвали способы улучшения качества сна в связи с тем, что люди возвращаются в офисы после долгой работы в режиме онлайн, сообщает CNN , ссылаясь на доктора Бханупракаша Коллу, специалиста из центра сомнологии в клинике Майо из Рочестера, штат Миннесота.

Отмечается, что особенно непривычным может быть привыкание к перемещению до места работы и обратно.

«Без перемещения от дома до работы и обратно (во время пандемии — прим.«Газета.Ru») у людей появилось чуть больше времени на сон. И придется потратить какое-то количество времени, чтобы вернуться к старому распорядку», — отметил врач.

Среди основных методик адаптации специалисты называют определение постоянного время засыпания и пробуждения. Причем необходимо просыпаться в то же самое время даже в выходные дни, несмотря на то, что хочестя поспать подольше. Это нужно для того, чтобы организм смог настроить себе постоянный циркадный ритм. Помимо этого ученые указывают на важность отказа от употребления алкоголя, курения и напитков, содержащих кофеин незадолго перед сном.

Улучшит ночной сон также и отказ от такого паттерна поведения, как случайные перерывы на сон днем, сбивающих здоровый режим сна и бодрствования.

«Если все же очень хочется подремать, сделайте то, что называется «эффективной дремотой». Это - 15-20-минутный сон между полуднем и двумя часами дня, когда большинство из нас чувствуют усталость и изнеможение», — пишет Радж Дасгупта, профессор клинической медицины в медицинской школе Кека в Университете Южной Калифорнии.

Помимо этого исследователи советуют больше тренироваться и начать готовиться ко сну за час до отбоя.

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