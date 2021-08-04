Мосгоризбирком зарегистрировал Льва Шлосберга кандидатом на выборы в ГД

В московском городском избирательном комитете подтвердили регистрацию члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по 207-му одномандатному округу в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

«Да, Лев Маркович Шлосберг действительно зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Соответствующее решение было принято в окружной избирательной комиссии в Москве по одномандатному избирательному округу 207», — подтвердил Реут.

Ранее псковский избирком снял с выборов лидера регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга, а также его однопартийца Николая Кузьмина. Он был признан причастным к деятельности экстремистской организации.

Лев Шлосберг стал известен широкой аудитории в августе 2014 года, когда опубликовал материал о секретных похоронах российских военных, убитых по его мнению во время конфликта на Донбассе.

Спустя год парламент Псковской области досрочно лишил Шлосберга депутатского мандата по мотивам опубликованной статьи.