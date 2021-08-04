В России выявлено 22 589 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 22 589 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 22 010 случаев инфекции.

Отмечается, что у 9,1% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 790 человек, при этом вылечились 20 096 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2 502), Санкт-Петербург (1 906), Московская область (1 517).

В общей сложности, в России с начала пандемии зарегистрировано 6 356 784 случая коронавируса в 85 регионах страны. За весь период умерли 161 715 человек, выздоровели 5 679 842 пациента.

Ранее сообщалось, что в США обнародовали доклад с утверждением о лабораторном происхождении COVID-19 из Уханьского института вирусологии в Китае.

Китай отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса с объекта в Ухане. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после проведения расследования также пришли к выводу, что такая утечка крайне маловероятна.