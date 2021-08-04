Климатолог рассказал, что в России может увеличиться смертность от волн жары

Россия станет одним из первых государств, которое столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением, сообщил климатолог Александр Чернокульский. Об этом он рассказал в интервью с «Парламентской газетой».

«Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», — сказал эксперт.

По словам Чернокульского, нужно провести мероприятия, которые позволят россиянам и экономике адаптироваться к меняющимся условиям.

«Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — отметил климатолог.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что жара и пандемия коронавирусной инфекции вызвали рост смертности в столице.

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