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Гидрометцентр предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца текущей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

«На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже +30°C <...> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление, — сказал специалист.

По его словам, на побережье Черного моря, в районе Сочи, ожидается до +35°C, в Симферополе — +30-37°C, в Севастополе — +30-35°C.

При этом в континентальных регионах юга страны будут еще более высокие температуры. Так, синоптики прогнозируют до +43°C в Волгоградской области, в Ростовской области, а также на юге Ставрополья.

Вильфанд добавил, что в центре Европейской России к концу недели (до 8 августа) температура повысится до +30°C, но будет дождливо.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что осенняя погода в центральной части России начнет устанавливаться в середине августа. Он отметил, что не видит в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию.

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