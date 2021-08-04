Напавший на прохожих в Лондоне террорист «хотел убить королеву»

Судеш Амман, досрочно выпущенный из тюрьмы, а после напавший на прохожих с ножом в Лондоне, перед освобождением заявлял о намерении «убить королеву». Об этом сообщает Metro.uk.

Во вторник в лондонском Королевском суде прошло второе заседание в рамках расследования нападения на юге Лондона. Присяжные заслушали показания полицейского, наблюдавшего за 20-летним Амманом после выхода из тюрьмы, а также бывших сокамерников убитого экстремиста.

Свидетели на заседании утверждали, что за 10 дней до нападения на прохожих на Стрэтем-хай-роуд, Амман часто говорил о «неверных», «черном флаге» и планах по убийству королевы Елизаветы II. Тем не менее он вышел на свободу, отбыв половину отпущенного судом срока.

В ответ на вопрос о том, как он смог выйти на свободу, присяжным рассказали, что один из высокопоставленных служащих лондонской полиции за восемь дней до освобождения экстремиста направил коменданту тюрьмы «Белмарш» письмо, в котором спрашивал, можно ли отсрочить выход Аммана на свободу.

В 2018 году Аммана приговорили к 40 месяцам тюремного заключения по подозрению в подготовке теракта.

В феврале 2020 года Амман напал на нескольких человек с ножом. Полицейский под прикрытием остановил террориста, выстрелив ему в спину.