Два ребенка-трансгендера подали в суд из-за закона о школьных туалетах

В прокуратуру штата Теннесси был подан иск от имени двух детей-трансгендеров, которым запрещали использовать уборные в школе, сообщает NDC News.

ЛГБТ-организация «Кампания за права человека» подала иск от имени двух детей-трансгендеров, которым было запрещено использовать школьный санузел, соответствующий их гендерному самоопределению.

Законопроект, ранее подписанный губернатором Биллом Ли, требует от школ предоставления замены классической туалетной комнаты для тех учеников, которые не хотят пользоваться общественным туалетом или раздевалкой, предназначенными для представителей их биологического пола. Под заменой подразумевается доступ к уборной или раздевалке для одного человека или использование туалета для сотрудников.

В иске утверждается, что этот закон нарушает IX раздел поправок об образовании 1972 года, который запрещает дискриминацию по признаку пола в образовательных программах, финансируемых из федерального бюджета.

Два истца в этом деле указаны лишь как А.С., 14 лет, и А.Б., 6 лет, что позволяет гарантировать им безопасность.

Политика школы, в которой обучается А.С, запрещала ему пользоваться мужским санузлом. В итоге администрация учебного заведения разрешила ему использовать уборную в кабинете медсестры, что, согласно заявлению «Кампании за права человека», выделило бы его из числа других одноклассников. В результате ученик перестал пить в школе, а проблемой заинтересовались его родители. В восьмом классе из-за пандемии Covid-19 он перешел в школу, где А.С. разрешили пользоваться туалетом для мальчиков. Однако этой осенью он вновь станет учащимся государственного учреждения, где ему вновь запретят пользоваться мужской туалетной комнатой.

Другая истица, 6-летняя А.Б., начавшая социальный переход в 4 года, опасается, что не сможет пользоваться туалетом для девочек, когда осенью пойдет в первый класс.

Родители обоих детей подтвердили готовность сменить место жительства, если закон не будет отменен.

Ранее скандал разразился из-за участия женщины-трансгендера в Олимпийских играх.