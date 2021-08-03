Китайской вакцине «Конвидеция» предсказали популярность на российском рынке

Китайская вакцина «Конвидеция», регистрация которой в РФ ожидается в 2021 году, может стать популярной среди россиян, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

«С определенной точки зрения, однокомпонентная вакцина значительно лучше. Очевиден факт, что один раз колоть проще. К тому же препарат будет носить ореол иностранной вакцины. В сочетании этих факторов он может стать востребованным на российском рынке», — сообщил он «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что документы на регистрацию «Конвидеции» в России были поданы еще в ноябре 2020 года. Производители препарата ожидают решение Минздрава.