В Лондоне заявили о захвате судна в Оманском заливе неподалеку от ОАЭ

Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) рассматривает инцидент со своим судном как потенциальный захват, сообщает Sky News со ссылкой на источник в службах безопасности.

По данным телеканала, группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт судна под названием Asphalt Princess.

«Это было несанкционированное проникновение на борт в Оманском заливе», — сказал источник в службе безопасности.

В настоящее время Великобритания не имеет связи с экипажем танкера.

Инцидент получил огласку после того, как Associated Press со ссылкой на Королевский военно-морской флот Соединенного Королевства сообщил о том, что по меньше мере четыре судна разослали сигналы о том, что они потеряли контроль над своим управлением.

Согласно сведениям портала Marine Traffic, через свои трекеры автоматической системы идентификации сообщили о потере контроля над судном нефтяные танкеры «Queen Ematha», «Golden Brilliant», «Jag Pooja» и «Abyss».