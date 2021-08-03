Напавший на сотрудников охраны Пентагона убит

Неизвестный мужчина был застрелен в результате попытки вооруженного нападения на сотрудников службы охраны Пентагона возле входа в транзитный центр комплекса, сообщила в Twitter корреспондент издания Politico в Пентагоне Лара Селигман.

Чиновник PFPA [Службы охраны Пентагона — «Газета.Ru»] сообщил мне, что стрелок был застрелен сотрудником охраны Пентагона и не попал внутрь здания. Еще один офицер был ранен и доставлен за медицинской помощью. Место происшествия сейчас безопасно, но пока все должны оставаться внутри здания», — написала Селигман.

Корреспондент уточнила, что информация пока предварительная.

Ранее район Пентагона в Вашингтоне перекрыли после сообщений о стрельбе.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — указано в сообщении Службы охраны Пентагона.