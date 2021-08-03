Мать ребенка с аутизмом назвала причину, по которой их не пустили в аквапарк

Мать ребенка с аутизмом Элеонора Шаумурунова в беседе с 360tv.ru рассказала, почему руководство аквапарка в Волжском Волгоградской области не пустило их на территорию заведения.

По ее словам, охранник аквапарка, услышав, что ребенок издает звуки и машет руками, подошел к ним и сказал, что «ребенок агрессивный, что здесь отдыхают нормальные люди, что он мешает окружающим».

На самом же деле ребенок хотел побыстрее попасть в бассейн, так как, по словам матери, он очень любит плавать. Это и стало причиной, почему он начал нервничать.

Затем охранник направился к администратору, который также запретил вход для ребенка-аутиста. Родители ребенка пытались уговорить его продать билеты и пустить в аквапарк, но у них ничего не получилось. Тогда семья решила обратиться в местную прокуратуру

В результате ведомство начало проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии мер в отношении руководства аквапарка.

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