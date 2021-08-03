Державшая полгода в шкафу дочь женщина предстанет перед судом

Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу, предстанет перед судом.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд Свердловской области», — говорится на сайте прокуратуры.

Ранее сообщалось, что СК предъявил женщине обвинение.

Жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу, доведя ее до истощенного состояния. Младенца обнаружили подруги матери в начале октября 2020 года. Девочку вертолетом доставили в больницу в Екатеринбурге. В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по статьям об истязании несовершеннолетнего и о неисполнении обязанностей по воспитанию.

По данным следствия, лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, а также к появлению других проблем со здоровьем. В настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает.