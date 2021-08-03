Суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»

Экс-юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)* Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции, которая прошла в январе текущего года. Соответствующее решение вынес Преображенский суд Москвы, передает ТАСС.

«Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, и назначить наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе суда.

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Соболь Владимир Воронин, суд постановил запретить ей покидать жилище с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также предписал являться в инспекцию трижды в месяц.

Накануне был оглашен первый приговор о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в отношении россиянина Дани Акель, его обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

В отношении Соболь и некоторых других фигурантов дело было выделено в отдельное производство.

Согласно заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавируса.