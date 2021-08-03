Суд удовлетворил просьбу убившего жену фотографа Лошагина об УДО

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который был осужден за убийство жены. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок два года четыре месяца 29 дней», — говорится в сообщении.

В суде старший помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях (ИУ) Михаил Лебедев возражал против удовлетворения ходатайства осужденного, так как вину фотограф так и не признал, а также не принес извинения потерпевшим.

Администрация исправительного учреждения также выступала против удовлетворения ходатайства.

Прокуратура намерена в течение 10 дней изучить постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

Ранее Свердловский суд обязал мать погибшей фотомодели Юлии Прокопьевой выплатить почти 300 тыс. рублей Дмитрию Лошагину — бывшему зятю, который убил ее дочь.

Лошагин убил свою жену Юлию Прокопьеву во время вечеринки, проходившей в лофте супружеской пары. Трагедия произошла 22 августа 2013 года. По данным следствия, Дмитрий и его 28-летняя жена Юлия сильно поссорились и вышли на лестничную клетку. В ходе потасовки фотограф толкнул жену, после чего она упала и сломала шею. Мужчину арестовали спустя две недели — 6 сентября 2013 года.