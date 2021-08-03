Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» покинула Россию 11:23
МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку 11:15
В России выявлено 22 010 случаев коронавируса за сутки 11:10
Сериал «Властелин колец» получил дату премьеры 11:00
В Генконсульстве России рассказали о состоянии пострадавших в Турции... 10:59
В Амурской области ограничили движение поездов на участке Транссиба 10:55
Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых 10:54
Плющенко раскритиковали за поддержку американской гимнастки Байлз 10:53
В ЛДПР назвали фейком видео с десантниками, избивающими человека в футболке... 10:52
Стали известны подробности задержания экс-главы УМВД по Камчатке 10:49

Суд удовлетворил просьбу убившего жену фотографа Лошагина об УДО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владислав Лоншаков/РИА «Новости»

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который был осужден за убийство жены. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок два года четыре месяца 29 дней», — говорится в сообщении.

В суде старший помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях (ИУ) Михаил Лебедев возражал против удовлетворения ходатайства осужденного, так как вину фотограф так и не признал, а также не принес извинения потерпевшим.

Администрация исправительного учреждения также выступала против удовлетворения ходатайства.

Прокуратура намерена в течение 10 дней изучить постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

Ранее Свердловский суд обязал мать погибшей фотомодели Юлии Прокопьевой выплатить почти 300 тыс. рублей Дмитрию Лошагину — бывшему зятю, который убил ее дочь.

Лошагин убил свою жену Юлию Прокопьеву во время вечеринки, проходившей в лофте супружеской пары. Трагедия произошла 22 августа 2013 года. По данным следствия, Дмитрий и его 28-летняя жена Юлия сильно поссорились и вышли на лестничную клетку. В ходе потасовки фотограф толкнул жену, после чего она упала и сломала шею. Мужчину арестовали спустя две недели — 6 сентября 2013 года.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Трюк» с номерами: как автомобилисты массово уклоняются от штрафов
В России распространяется новый способ обмана камер ГИБДД
«Коллега вводит в заблуждение»: Россия и США поспорили о дипломатах
Посол Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз дипломатам
Белявский, Уразова и Нагорный идут за золотом. LIVE
Токио-2020. Спортивная гимнастика. Отдельные снаряды. ОНЛАЙН
МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку
«Ъ»: Минтранс запретит редактировать снимки для техосмотра
Пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома в Украине» нашли повешенным в парке
В Генконсульстве России рассказали о состоянии пострадавших в Турции россиян
Новости и материалы
ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» покинула Россию
В России выявлено 22 010 случаев коронавируса за сутки
Сериал «Властелин колец» получил дату премьеры
В Амурской области ограничили движение поездов на участке Транссиба
Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых
Плющенко раскритиковали за поддержку американской гимнастки Байлз
В ЛДПР назвали фейком видео с десантниками, избивающими человека в футболке партии
Стали известны подробности задержания экс-главы УМВД по Камчатке
На Алтае объявили в розыск мужчину, удерживавшего 12-летнюю девочку в подвале
Собянин рассказал о роли «Единой России» в будущем Москвы
Белорусская легкоатлетка заявила, что с Тимановской не хотели жить в одной комнате
Умер автор клипов «Алисы» и ДДТ Олег Флянгольц
Власти Уханя протестируют на коронавирус все население города после новых случаев
В Москве чат-бот будет помогать врачам лечить пациентов
Грузинский толкатель ядра Абрамян отстранен от Олимпиады за допинг
Сборная России потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады
ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины
Первая в истории Игр транс-женщина выступила с заявлением
Все новости
Размер социального вычета может вырасти в три раза
В Госдуме предложили поднять предел социального налогового вычета
Был ли заговор: загадки ареста и смерти Гумилева
100 лет назад был арестован Николай Гумилев
За все уплочено: почему туристы едут в горящую Турцию
В АТОР объяснили, почему никто не отказывается от поездок в Турцию
«Заначка» опустела: иссякший отложенный спрос ударил по промышленности
Деловая активность в промышленности упала до уровня прошлого ноября
Ураганный ветер, ливни: удар стихии привел к жертвам в Тверской области
В Тверской области из-за урагана погибли три человека
«Посольство в Израиле сработало во вред»: ряд стран планируют отозвать признание Косово
Десять стран Африки и Ближнего Востока могут отказаться от признания Косово
«Приступ ковида», случайное убийство, отравление бездомного: как розыгрыши приводят к тюрьме
Пранки, за которые блогеры попали в тюрьму
«Настойчивы и изобретательны»: Антонов рассказал о противостоянии США российским дипломатам
США предписали 24 дипломатам России покинуть страну к 3 сентября
«В разведке работают творческие люди»: как и зачем СВР сотрудничает с деятелями искусства
В СВР рассказали о создании произведений искусства, посвященных профессии разведчика
«Напоминаем миру, что Крым украинский»: США готовы продолжать провокации в Черном море
В США заявили, что будут и дальше заходить в территориальные воды Крыма
Казахстанские «Чики», австралийские геймеры и французский фастфуд: 5 сериалов с Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде прошел фестиваль веб-сериалов Realist
«Злоупотреблений не избежать»: как будут лечить пациентов их же лекарствами
В Думе раскритиковали решение Минздрава разрешить больницам применять лекарства пациентов
Фонтаны и арбузы: как в России отметили День ВДВ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях