Стали известны подробности задержания экс-главы УМВД по Камчатке

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей за покровительство бизнесмена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Следственного комитета России.

Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев, представляя составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина, заявил, что его предшественник задержан за злоупотребления полномочиями в ходе службы.

«В ГСУ СК РФ расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших сотрудников УМВД по Камчатскому краю по фактам получения взяток за покровительство незаконному обороту водных биоресурсов», — говорится в сообщении СК.

Согласно информации ведомства, в июле 2020 года Киселев получил от предпринимателя упоминаемую сумму через посредников за сокрытие «факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу».

В настоящее время офицер задержан, следствие планирует ходатайствовать о его аресте, а также рассчитывает предъявить обвинение по статьям о превышении полномочий и взятке в особо крупном размере.