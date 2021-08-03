В ЛДПР назвали фейком видео с десантниками, избивающими человека в футболке партии

Видео, на котором десантники ВДВ избивают молодого человека в футболке с логотипом ЛДПР и заставляют извиняться, является фейком, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В пресс-службе видеоролик назвали «очевидным фейком» и «предвыборной подделкой». На другие вопросы, касающиеся данного видео, отвечать отказались.

Ранее в сети появился видеоролик, на котором группа десантников ВДВ избивает молодого человека в футболке ЛДПР и заставляет его извиняться на камеру. На видео десантники требуют, чтобы молодой человек сказал: «Больше не буду ходить в ЛДПР».