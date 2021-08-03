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Экс-глава УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления полномочиями

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший глава УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселёв задержан за злоупотребления полномочиями, дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край, где он представил составу регионального управления ведомства нового начальника Ивана Кокухина. Об этом сообщает РИА «Новости»

Отмечается, что последние три года Кокух являлся заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю – начальником полиции.

«Колокольцев потребовал от Ивана Кокухина детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования. И прежде всего наметить комплекс мероприятий в целях повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности» — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Глава министерства во время своей речи подчеркнул, что позиция МВД остается неизменной: «выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства».

Ранее сообщалось, что на Ставрополье задержан глава ГИБДД и десятки сотрудников.

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