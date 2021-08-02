В парламенте Петербурга назвали долю заболевших COVID-19 после вакцинации

В Санкт-Петербурге прошли два этапа вакцинации против коронавируса 860 тысяч человек, сообщил на своей странице в Facebook депутат городского парламента Борис Вишневский со ссылкой на данные комитета по здравоохранению города.

«Заболевших после второго этапа — 14.6 тысячи человек. Только 1.7 процента. Это значит, что страхи «после вакцинации очень многие все равно заболевают» необоснованны», — написал Вишневский.

По его словам, месяц назад по его просьбе в одной из крупных больниц города провели такой же подсчет. Исследование показало, что среди находивших в медицинском учреждении больных 2% были вакцинированы.

«Это отмечают все знакомые мне медики, — даже если после вакцины заболевают, болезнь проходит в более легкой форме, чем без прививки. Мне неизвестны случаи, когда вакцинированные заболевали так тяжело, что «доходили» до реанимации», — отметил он.

Представитель парламента посоветовал жителям города перед вакцинацией посоветоваться с врачом, «которому они доверяют» на наличие медицинских противопоказаний. В случае, если их нет – прививаться.

За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 1 914 новых случаев заражения коронавирусом. Регион находится в тройке лидеров по количеству заболевших.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавируса. За весь период умерли 160 137 человек, выздоровели 5 640 783 пациента.