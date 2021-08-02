Число погибших российских туристов в результате ДТП в Турции выросло до 4

Число российских туристов, погибших после того, как автобус с приехавшими на отдых россиянами перевернулся на юге Турции, увеличилось до четырех. Об этом сообщил РИА «Новости» туроператор «Интурист».

«Большинство туристов в автобусе, который попал в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области. Сейчас их разместили в четырех больницах», — сообщили в компании.

Туроператор открыл для родственников пострадавших горячую линию. Кроме того, в компании заявили, что готовы оперативно предоставить им возможность вылета в Турцию.

Ранее в Генконсульстве России в Анталье сообщили, что по предварительным данным дорожной полиции Турции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

Инцидент произошел в районе Манавгата около 18.00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате происшествия погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них сейчас находятся в реанимации.

По сведениям туроператора «Интурист», 22 российских туристов, находившихся в автобусе, было девять детей.